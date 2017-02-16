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Путин: В 2016 силовики предотвратили в России 16 терактов

Политика
Глава государства также констатировал снижение преступлений террористической направленности в России
Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 16 февраля 2017, 14:17 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ выразил благодарность российским спецслужбам, предотвратившим в 2016 году 16 терактов.

По его словам, всего Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета (НАК) предотвратили 45 преступлений террористической направленности.

Глава государства также констатировал снижение преступлений террористической направленности в России.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин заявил, что за минувший год спецслужбами и правоохранительными органами было предотвращено более 40 преступлений террористической направленности: в Москве, в том числе возле здания посольства Франции, в Санкт-Петербурге и в Ингушетии.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍НАК: Терроризм использует в РФ тактику банд-однодневок под разовые акции

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