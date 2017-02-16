Госдума переносит заседание в связи с Международным женским днем

Москва, , 14:16 — REGNUM В связи с Международным женским днем Госдума меняет график своей работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Учитывая, что первая неделя связана с тем, что 8 марта — это замечательный праздник и красный день календаря, Государственная дума также как и все работать не будет», — отметил Володин.

Принято решение о том, что Совет Думы, определяющий повестку заседания нижней палаты парламенты состоится в понедельник, 6 марта, а пленарное заседание переносится со среды, 8 марта, на вторник, 7 марта. Соответствующий проект постановления Госдума обсудит 17 февраля.

«В этом случае мы график рассмотрения законопроектов не будем смещать, откладывать, у нас меньше будет долгов перед избирателями, и мы сможем принять те законы, которые люди ждут», — отметил Володин.