Четверг, 16 Февраля 2017 года
15:12:16 МСК

Госдума переносит заседание в связи с Международным женским днем

Политика
Пленарное заседание состоится не 8 марта, а 7 марта
Государственная дума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума

Москва, 16 февраля 2017, 14:16 — REGNUM  В связи с Международным женским днем Госдума меняет график своей работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Учитывая, что первая неделя связана с тем, что 8 марта — это замечательный праздник и красный день календаря, Государственная дума также как и все работать не будет», — отметил Володин.

Принято решение о том, что Совет Думы, определяющий повестку заседания нижней палаты парламенты состоится в понедельник, 6 марта, а пленарное заседание переносится со среды, 8 марта, на вторник, 7 марта. Соответствующий проект постановления Госдума обсудит 17 февраля.

«В этом случае мы график рассмотрения законопроектов не будем смещать, откладывать, у нас меньше будет долгов перед избирателями, и мы сможем принять те законы, которые люди ждут», — отметил Володин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
ЦБ РФ лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное