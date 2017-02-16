Путин поручил ФСБ дополнительно обеспечить безопасность дипломатов РФ

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова поставило вопрос о защите российских дипломатов с особой остротой

Москва, , 14:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ предпринять меры по обеспечению дополнительной безопасности российских дипломатических работников за рубежом.

Об этом он заявил на коллегии ФСБ. По его словам, убийство российского посла в Турции Андрея Карлова поставило вопрос о защите российских дипломатов с особой остротой.

«Во взаимодействии с Министерством иностранных дел, со Службой внешней разведки прошу вас предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности», — сказал Путин.

Напомним, убийство Карлова произошло 19 декабря в Анкаре — в Центре современного искусства. Посол участвовал в открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

Карлов был убит выстрелом в спину. Убийца Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован, но перед смертью он успел ранить ещё несколько человек.

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