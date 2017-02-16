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Пушков: Фэллону стоит возглавить министерство «информационной обороны»

Политика
Министр обороны Британии считает, что Москва работает над разобщением членов НАТО

Москва, 16 февраля 2017, 14:14 — REGNUM  Главе оборонного ведомства Великобритании Майклу Фэллону, обвинившему РФ в намерении дестабилизировать Запад путем хакерских атак, стоит руководить министерством «информационной обороны». Об этом написал на своей странице в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков, ранее возглавлявший комитет Госдумы по международным делам.

«Фэллону бы стать министром «информационной обороны». Подлодки у него не плавают, зато полно мыслей, как бороться с RT и агентством «Спутник», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил о том, что отражение угрозы со стороны России является одной из главных задач НАТО. По мнению Фэллона, Москва пытается дестабилизировать Запад, используя в числе прочего методы пропаганды и хакерские атаки, а также разобщить членов Альянса.

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