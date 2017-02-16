На заседании посткома ПАСЕ обсудят права национальных делегаций

Москва, , 14:07 — REGNUM На заседании постоянного комитета ПАСЕ будут обсуждаться вопросы корректировки регламента Ассамблеи и защиты прав национальных делегаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.

«Принято решение в рамках совета направить представителей Государственной думы на переговоры с членами постоянного комитета ПАСЕ в Испанию, в Мадрид, где будет проходить ПАСЕ, для обсуждения вопроса корректировки регламента и защиты прав национальной делегации», — отметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что ранее эти вопросы обсуждались с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом. «Он прислал приглашение для обсуждения этой темы в рамках постоянного комитета ПАСЕ», — уточнил он.

Делегацию России возглавит вице-спикер Госсдумы Петр Толстой («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Ранее Совфед определил своих представителей.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Ранее Володин заявил о том, что Россия в ПАСЕ не вернется «пока не будут отменены дискриминационные нормы регламента, которые позволяют, причем небольшому количеству членов ПАСЕ, лишать голоса национальные делегации».

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