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Эмомали Рахмон объяснил, почему назначил сына мэром Душанбе

Политика
Таджикский лидер дал сыну советы по управлению городом и указал на проблемы столицы, которые необходимо решать в первую очередь
Эмомали Рахмон
Иллюстрация: Kremlin.ru
Эмомали Рахмон

Душанбе, 16 февраля 2017, 13:51 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал, почему назначил своего старшего сына Рустама Эмомали мэром столицы. На встрече с активом города Душанбе, которая состоялась накануне, он уверял собравшихся, что такое решение не было поверхностным, пишет сегодня, 16 февраля, ИА «Азия-Плюс».

«Прежде чем возглавить столичную мэрию, Рустам Эмомали получил необходимый опыт в серьезных госструктурах. Кроме того, не секрет, что в ходе решения назревших проблем в городе, на него не смогут негативно повлиять со стороны», — заявил глава государства.

Выступая на встрече, президент указал на проблемные вопросы столицы, в частности состояние автодорог и промышленных предприятий, недостатки в сферах здравоохранения и образования, безопасности, градостроительства и привлечения инвестиций.

Всего Эмомали Рахмон дал 31 поручение. В том числе, он потребовал завершить проверку деятельности столичной мэрии до 1 июля 2017 года.

Кроме того, таджикский лидер дал сыну несколько советов, как «завоевать любовь» таджикистанцев.

«Наш народ очень доброжелательный, отзывчивый. И ему нужно немногое — постоянный свет, невысокие цены, достойная работа. Обеспечь их этим, и люди будут поддерживать тебя во всем. Будь ближе к народу, встречайся чаще с людьми, и не на помпезных мероприятиях, во дворцах. Иди к ним в их дома, посиди за дастарханом (сервированный стол в Средней Азии — прим. ИА REGNUM ) простого рабочего, служащего. Этим ты не только завоюешь их любовь, но и поймешь, как живется простому народу», — подсказал новому градоначальнику Основатель мира и национального единства — Лидер нации (официальный титул Эмомали Рахмона — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, 29-летний Рустам Эмомали был назначен мэром города Душанбе 12 января 2017 года, сменив на посту Махмадсаида Убайдуллоева, руководившего столицей на протяжении 20 лет.

Новый градоначальник ранее успел побывать в должности начальника управления Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, президента Федерации футбола Таджикистана, заместителя председателя, а впоследствии и председателя Таможенной службы, в 2015 — 2016 годы он руководил Агентством по борьбе с коррупцией. Кроме того, в возрасте 27 лет старший сын президента был назначен генерал-майором Таможенной службы, и стал самым молодым генералом в СНГ.

Спустя всего две недели с нового назначения, 27 января, Рустам Эмомали обратился в ранее возглавляемое им антикоррупционное ведомство с просьбой провести проверку деятельности мэрии при прежнем руководстве на предмет присвоения бюджетных средств. А 7 февраля официальные СМИ распространяют информацию о том, что экс-мэр и руководитель его администрации Фируз Улмасов досрочно сложили с себя полномочия депутатов городского парламента.

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