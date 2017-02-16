Если Россия с Турцией, Ираном и Сирией сможет стабилизировать режим прекращения огня, это будет началом больших изменений в конфликте

Москва, , 13:49 — REGNUM Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура поблагодарил Россию за усилия по урегулированию кризиса в Сирии, отметив при этом уменьшение уровня насилия в республике. Об этом он заявила сегодня, 16 февраля, на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

«Мы очень много вопросов обсудили в Астане, провели много очень важных встреч, которые, возможно, сегодня будут очень полезны. Почему? Потому что, первое, что надо — это обеспечить прекращение огня. И с момента подписания договора с Турцией по режиму прекращению огня, я подтверждаю: мы наблюдали сокращение насилия в Сирии. Это очень хорошая новость», — сказал Мистура.

Отметив существенные подвижки в сирийском урегулировании, спецпосланник подчеркнул, что процесс прекращения огня нужно наращивать, и в этом контексте его сегодняшняя встреча с главой Минобороны очень важна. «Есть еще области, где борьба продолжается. Но в сравнении с прошлым есть разница. Мы должны обеспечить прекращения огня, поэтому наша встреча очень важна», — пояснил Мистура.

По его словам, сейчас нужно создать надежный механизм прекращения огня, о чем, в частности, идет речь на переговорах в Астане.

Он также отметил роль совместных усилий Москвы, Стамбула, Тегерана и Дамаска в этом процессе. «Если вы с Турцией, Ираном и Сирией сможете стабилизировать этот режим прекращения огня, это будет началом больших изменений в конфликте», — подчеркнул де Мистура.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 16 февраля, в Астане (Казахстан) состоится очередное заседание международной группы по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча должна была пройти в закрытом режиме.

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Напомним, 6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23−24 января в столице Казахстана.