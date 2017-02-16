Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями

Средства на эту статью, возможно, будут добавлены, предполагает первый вице-спикер Госдумы

Москва, , 13:44 — REGNUM Тема нехватки средств на транспорт для депутатов Госдумы в региональную неделю для обеспечения их встреч с избирателями обсуждалась на заседании Совета Думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Обсуждали смету на 2017 год. Основной вопрос — не хватает средств для обеспечения поездок депутатов в региональную неделю, эта тема долго обсуждалась, видимо, на эту статью средства будут добавлены, возможности есть», — сообщил Мельников, уточнив, что «речь идет об обеспечении транспортом во время региональной недели для встреч с избирателями».

«Выяснилась парадоксальная вещь — у некоторых регионов километр/час — я условно говорю — стоит одну сумму, а в других в разы больше», — рассказал Мельников.