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Госдума определила состав делегации участников заседания в поскоме ПАСЕ

Политика
От Госдумы поедут два председателя комитета и вице-спикер нижней палаты парламента
Госдума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Москва, 16 февраля 2017, 13:43 — REGNUM  Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации примут участие в работе постоянного комитета ПАСЕ 10 марта в Мадриде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Получено письмо на имя председателя Госдумы и председателя Совета Федерации от Аграмунта (Педро Аграмунт, председатель ПАСЕ) с приглашением представителей парламента России принять участие в работе постоянного комитета ПАСЕ 10 марта в Мадриде. Это приглашение принято, мы такую депутацию для переговоров совместную направим в Мадрид, что касается Госдумы, в эту делегацию войдет Толстой (вице-спикер Госдумы Петр Толстой, «Единая Россия»), и два председателя комитета — Леонид Слуцкий (ЛДПР) (глава комитета Госдумы по международным делам) и Леонид Калашников (КПРФ) (глава комитета Госдумы по делам СНГ)», — сказал Мельников.

«Я вел переговоры с Советом Федерации, предварительно они решили, что от них поедет Умаханов, Косачев и Лукин. Что касается нашей части, мы сегодня утвердили ее решением Совета Думы», — рассказал парламентарий.

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