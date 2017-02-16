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В Дании вновь задумались, как защититься от российских ракет

Политика
Российские угрозы обсуждают сегодня в штаб-квартире НАТО

Копенгаген, 16 февраля 2017, 13:41 — REGNUM  Правительство Дании намерено выяснить, сможет ли система обороны страны противостоять ракетной атаке со стороны России, сообщает сегодня, 16 февраля, датская газета The Copenhagen Post.

Центральная оппозиционная партия социал-демократов согласилась с утверждением правительства Дании о том, что наращивание российской военной мощи вдоль границ может нести угрозу.

Как прокомментировал СМИ представитель социал-демократов, отвечающий в партии за вопросы обороны, Хенрик Дам Кристенсен, уже очевидно, что Россия в Калининграде наращивает военную мощь, в том числе за счет размещения ракет большой дальности с ядерными боеголовками. Калининград, отметил социал-демократ, находится сравнительно недалеко от Дании.

Он также подчеркнул, что партию интересует, может ли датская система обороны противостоять таким угрозам. Если нет, и вопрос обороноспособности будет упираться в деньги, добавил Кристенсен, то социал-демократы готовы участвовать в обсуждении бюджета.

Хенрик Дам Кристенсен напомнил также, что существуют планы по оснащению одного из датских кораблей системой противоракетной обороны, помочь Дании в модернизации может Североатлантический альянс.

Напомним, сегодня, 16 февраля, министр обороны Дании Клаус Хьерт Фредериксен находится в Брюсселе на встрече с коллегами по НАТО, в повестке встречи — возможности противостояния угрозам со стороны России. Как сообщается, вопрос о возможности встраивания Дании в систему ПРО обсуждался в ходе заседания альянса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, МИД России неоднократно предупреждал Копенгаген, что в случае присоединения к системе ПРО США датские корабли станут целью для российских ракет. «Я считаю, что Дания полностью не отдает себе отчет в последствиях своего участия в системе ПРО США», — заявлял в интервью газете Jyllands-Posten российский посол. По словам Ванина, в случае такого решения отношениям России и Дании будет нанесен ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО пообещало защитить Данию от ядерной угрозы от России

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Внешняя политика Дании
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