Песков не стал комментировать слухи о наземной операции США в Сирии
Москва, 16 февраля 2017, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о возможной наземной операции США в Сирии.
«Если я не ошибаюсь, опять эта информация носит сугубо обезличенный характер, — сказал представитель Кремля журналистам. — Поэтому я не стал бы ничего комментировать».
15 февраля телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Минобороны США рассматривает возможность отправки в Сирию регулярных подразделений наземных войск для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам источника, окончательное решение по этому вопросу должен принять президент США Дональд Трамп.
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