Защита Фийона: Прокуратура Франции нарушила принцип разделений властей
Париж, 16 февраля 2017, 13:36 — REGNUM
Защита кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона назвала поведение прокураты Франции, рассматривающей дело против него, нарушением принципа разделения властей, сообщает BFMTV.
С таким заявление адвокаты четы Фийон выступили в коммюнике, распространенном, после того как прокуратура объявила о продолжении следствия против бывшего премьер-министра страны.
«Следствие ведется в нарушение правил работы национальной финансовой прокуратуры и, что хуже, принципа разделения властей», — отметили адвокаты.
Напомним, ранее прокуратура Франции сообщила о продолжении следствия в отношении Франсуа Фийона, которого обвиняют в трудоустройстве супруги на государственные должности. Утверждается, что Пенелопа Фийон не выполняла свои обязанности, при этом исправно получая жалование.