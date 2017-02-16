Защита Фийона: Прокуратура Франции нарушила принцип разделений властей

Её действия также являются нарушением правил работы государственного обвинения

Париж, , 13:36 — REGNUM

Защита кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона назвала поведение прокураты Франции, рассматривающей дело против него, нарушением принципа разделения властей, сообщает BFMTV.

С таким заявление адвокаты четы Фийон выступили в коммюнике, распространенном, после того как прокуратура объявила о продолжении следствия против бывшего премьер-министра страны.

«Следствие ведется в нарушение правил работы национальной финансовой прокуратуры и, что хуже, принципа разделения властей», — отметили адвокаты.

Напомним, ранее прокуратура Франции сообщила о продолжении следствия в отношении Франсуа Фийона, которого обвиняют в трудоустройстве супруги на государственные должности. Утверждается, что Пенелопа Фийон не выполняла свои обязанности, при этом исправно получая жалование.