В Кремле считают планы по изучению связей Трампа и РФ внутренним делом США

Москва не видит необходимости в том, чтобы дать какие-то оценки инициативе американского конгресса

Москва, , 13:33 — REGNUM



Российское руководство не считает, что необходимо давать оценку инициативе американских конгрессменов по расследованию контактов членов команды президента США Дональда Трампа с Россией. Это — внутреннее дело США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 16 февраля.

«Всё это абсолютно внутреннее дело. Нам здесь нет необходимости это как-то оценивать», — сказал Песков.

Напомним, газета New York Times сообщила о перехваченных телефонных звонках членов предвыборного штаба Трампа с высокопоставленным сотрудникам российской разведки. Команду Трампа обвинили в том, что часть её представителей активно взаимодействовала с российскими ведомствами, причём доказательств представлено не было.

Трамп заявил, что подобные заявления — лишь попытка скрыть ошибки кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и её команды, проигравшей выборы.

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