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Госдума переносит обсуждение законопроекта об именах детей

Политика
Дискуссия продолжается

Москва, 16 февраля 2017, 13:28 — REGNUM  Госдума переносит обсуждение законопроекта про имена детей минимум на неделю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») по итогам Совета Думы.

«Решили обсуждение законопроекта перенести… пока на неделю, дней на десять», — уточнил парламентарий.

Возникла дискуссия, можно ли ограничивать родителей в праве дать имя ребенку. «Так, пришли к мнению, что в виде цифр ребенка называть нельзя, нельзя называть нецензурными словами и нельзя называть с использованием знаков препинания за исключением тире», — говорит он.

Крашенинников придерживается позиции, что чиновники также не должны решать, как родителям называть детей. «Моя личная точка зрения, что нельзя давать возможность сотрудникам ЗАГСов выбирать имена», — добавил депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об именах детей

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