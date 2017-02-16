«Яблоко» ставит вопрос о возврате прямых выборов мэров Пскова и Великих Лук

Псков, , 13:25 — REGNUM В Псковское областное собрание депутатов внесена законодательная инициатива о возвращении прямых выборов мэров Пскова и Великих Лук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского «Яблока», автором поправок в областное законодательство выступил депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, представляющий в региональном парламенте фракцию партии «Яблоко».

Предлагается внести изменения в областной закон от 9 октября 2006 года «О местном самоуправлении в Псковской области» и в региональный закон 2001 года «О статусе главы муниципального образования» в части порядка избрания и содержания полномочий глав муниципальных образований области, имеющих статус городского округа.

Депутат отмечает, что избиратели Псковской области, проживающие в муниципальных районах, имеют право избирать главу муниципального образования на выборах, при этом глава муниципального образования возглавляет местную администрацию. В то же время избиратели, проживающие в муниципальных образованиях, имеющих статус городского округа (это города Псков и Великие Луки), такого права лишены. В двух крупнейших городах региона глава избирается представительным органом муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя, а глава местной администрации назначается на должность представительным органом муниципального образования по контракту.

По мнению депутата, «в этом усматривается неравенство прав граждан, проживающих в разных муниципальных образованиях одного уровня на территории одного субъекта Российской Федерации, на осуществление местного самоуправления».

Лев Шлосберг считает, что возвращение прямых муниципальных выборов глав городских округов повысит их ответственность перед избирателями.

В пресс-службе партии напомнили, что 16 июля 2006 года по инициативе Псковского «Яблока» состоялся первый псковский референдум о структуре органов местного самоуправления Пскова, фактически — о сохранении прямых выборов мэра города. Референдум не состоялся, в нём приняли участие всего 8,22% избирателей (13 531 из 164 630 зарегистрированных).

При этом прямые выборы поддержали 11 009 человек (81,36%), за второй вариант (прямые выборы председателя Псковской городской думы при назначаемом городской думой главе администрации) проголосовали 1321 человек (9,76%). За третий вариант, предусматривающий избрание главы города депутатами городской думы из своего состава и назначение ими же сити-менеджера — главы администрации города, высказались 1037 человек (7,66%). В Уставе города Пскова в итоге был реализован этот, третий вариант.

Напомним, ранее глава Пскова Иван Цецерский заявлял, что всенародные выборы мэра — «в идеале, правильная модель», но сейчас её внедрять, по его мнению, рано.

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