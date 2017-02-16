Кремль о выстраивании отношений с Вашингтоном: Теряем время
Процесс выстраивания «нормальных деловых отношений с Вашингтоном» рано или поздно начнется
Москва, 16 февраля 2017, 13:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не решая многие проблемы Россия и США теряют время.
По его словам, не решаются многие проблемы, которые США и Россия не могут эффективно преодолеть в одиночку. Песков выразил надежду, что процесс выстраивания «нормальных деловых отношений с Вашингтоном» рано или поздно начнется.
Москва ориентируется именно на это, сказал Песков. «А проблем очень много», — напомнил он.
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