Российские военные подготовила первую группу сирийских саперов

15 февраля в российском центре подготовки саперов состоялся первый выпуск сирийских саперов с передачей им оборудования для разминирования

Москва, , 13:18 — REGNUM Российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования территорий страны и передал им соответствующие оборудование. Об этом сегодня, 166 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Минобороны РФ, сообщили в министерстве.

Шойгу сказал, что российский центр разминирования ведет огромную работу по разминированию гражданских объектов и объектов инфраструктуры, вместе с сирийскими властями восстанавливает водозаборы в Дамаске для стабильной подачи воды и разминированию Алеппо.

«В Алеппо уникальные памятники истории и культуры, которые практически все заминированы. Для того чтобы наш фронт здесь был более широким и охватывал максимальное количество территорий, которые сегодня нуждаются в разминировании, мы создали центр подготовки саперов, и буквально 15 февраля состоялся первый выпуск сирийских саперов с передачей им оборудования для того, чтобы у них была возможность начать разминирование», — пояснил Шойгу.

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