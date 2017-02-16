В Гнесинке опровергли увольнение Максаковой

Москва, , 13:17 — REGNUM Экс-депутата Госдумы Марию Максакову не увольняли из Академии музыки имени Гнесиных. За отсутствие на рабочем месте оперной певице пока ставят «прогулы», передает 16 февраля РЕН ТВ.Как пояснили представители Гнесинки, в академию от Максаковой не поступало никаких документов, заявлений или объяснений. Однако никаких незаконных действий, отмечают в учебном заведении, в отношении нее не предпринималось — срочного увольнения не было.Максакова числится в академии старшим преподавателем кафедры сольного пения. По словам сотрудников, она просто пропала, не поставив никого в известность. Пока экс-депутату ставят «прогулы», а попытки связаться с ней успехом не увенчались.Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что Мария Максакова и ее супруг, бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков, отправились на Украину, чтобы избежать российского правосудия. На следующий день СМИ сообщили о том, что Вороненков объявлен в федеральный розыск в связи с обвинением в мошенничестве.Читайте также: Предатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал

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