Шойгу надеется на скорейшее утверждение карты по размежеванию в Сирии

Москва, , 13:09 — REGNUM Россия ожидает скорейшего утверждения единой карты Сирии, на которой стороны конфликта и страны, участвующие в мирном урегулировании в САР, разграничат местонахождение сил умеренной оппозиции и террористических группировок. Об этом сегодня, 166 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Минобороны РФ, сообщили в министерстве.

«Надеемся, что сегодня на переговорах по Сирии в Астане будут приняты решения по составлению единой карты Сирии и ее утверждения — карты, на которой мы в конце концов закрепим все те данные, которые были переданы нам сирийской оппозицией и сирийским правительством, где мы точно определим расположение умеренной оппозиции, присоединившейся к режиму прекращения огня, и тех, кто к нему не присоединился», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что особо важным при составлении данного документа станет обозначение сторонами мест дислокации признанных в РФ террористическими группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Но особенно важно определить места, где находятся террористы — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которыми мы будем продолжать борьбу вместе и с умеренной оппозицией, и нашими союзниками — Турцией и Ираном», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 16 февраля, в Астане (Казахстан) состоится очередное заседание международной группы по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча должна была пройти в закрытом режиме.

Напомним, 6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23−24 января в столице Казахстана.