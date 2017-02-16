Проект конституции Сирии должен широко обсуждаться — Шойгу

Проект должен обсуждаться с оппозицией, властями, с теми, кто находится как на территории Сирии, так и за ее пределами

Москва, , 13:02 — REGNUM Проект конституции Сирии должен широко обсуждаться всеми слоями общества. Об этом сегодня, 166 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Минобороны РФ, сообщили в министерстве.

«Мы прекрасно понимаем, что с чего-то надо начинать. На наш взгляд, было бы очень неплохо начать с обсуждения проекта конституции. Проект конституции как таковой не носит какие-то четкие рамки, это предмет для начала диалога и разговора. Проект конституции — это то, что требует обсуждения со всеми слоями общества», — сказал министр.

По словам Шойгу, проект должен обсуждаться с оппозицией, властями, с теми, кто находится как на территории Сирии, так и за ее пределами.

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