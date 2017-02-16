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Шойгу ответил на высказывание Мэттиса о диалоге с Россией с «позиции силы»

Политика
Пытаться восстановить сотрудничество «с позиции силы» бесперспективно
Сергей Шойгу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Шойгу

Москва, 16 февраля 2017, 12:42 — REGNUM  Попытки Вашингтона вести российско-американский диалог «с позиции силы», как это предлагает сделать министр обороны США Джеймс Мэттис, в Москве считают бесперспективными. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 16 февраля.

Комментируя заявление Мэттиса, которое тот сделал, выступая перед министрами обороны стран НАТО в Брюсселе и предлагая «партнёрство» с Россией, но «с позиции силы», Шойгу сказал, что в восстановлении сотрудничества заинтересована и Москва.

«Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны», — заметил он.

Шойгу заявил, что Москва ждёт объяснений со стороны представителей Вашингтона. 16 февраля в Баку должна состояться встреча главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя объединённых комитетов начальников штабов ВС США Джозефа Дэнфорда.

«Сегодня, 16 февраля, в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждём разъяснений позиции Пентагона», — сказал он.

Напомним, Мэттис заявил, говоря о перспективах двусторонних отношений с Россией: «Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы».

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В России последовала реакция на это громкое заявление. 16 февраля член Совфеда Алексей Пушков («Единая Россия») высказал мнение, что Пентагон не может говорить о силе, в то время как в Сирии у него нет сильной позиции.

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Комментируя высказывание Мэттиса, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») указал на бесперспективность выбранной Вашингтоном линии.

«Господам из Пентагона пора оставить устаревшую привычку навязывать свои правила и пытаться управлять мировыми процессами. Бравада вашингтонских ястребов все меньше поддержки находит уже и в Европе», — отметил парламентарий.

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