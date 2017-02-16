Выборы президента Франции: Дело против Фийона продолжается

Следствие не располагает достаточными сведениями для прекращения его преследования

Париж, , 12:22 — REGNUM Власти Франции оставили 16 февраля дело кандидата на пост президента страны от Республиканской партии Франсуа Фийона открытым, сообщает Reuters.

«Мой долг состоит в том, чтобы подтвердить, что многочисленные собранные [следствием] сведения не позволяют на этом этапе закрыть дело», — отметила Элиан Улетт, прокурор, занимающийся разбирательством коррупционного скандала.

Такое развитие событий стало еще одним ударом по предвыборной кампании кандидата-республиканца.

Напомним, преследование бывшего премьер-министра Франции Фийона началось, после того как во французской прессе появилась информация, что он трудоустраивал свою супругу Пенелопу на должности в государственных учреждениях. Сама по себе такая практика не запрещена законом, если назначенец не выполняет фиктивных функций, что и вменяют Пенелопе Фийон.

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