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Заходите по одному: Любимов начнет со знакомства с рязанскими кадрами

Политика
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области планирует встретиться со всеми руководителями

Рязань, 16 февраля 2017, 12:20 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов проведет совещания с руководителями всех властных структур региона. Об этом он заявил на встрече с членами правительства области, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства.

«В ближайшее время я проведу совещания со всеми руководителями, чтобы правильно выстроить рабочий процесс, наметить планы, выслушать предложения», — сказал Николай Любимов.

Кроме того, он успокоил собравшихся, сказав, что в своей работе собирается опираться на местные кадры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля губернатор Олег Ковалев заявил о досрочном сложении полномочий. Причиной был назван возраст главы региона, а также то, что, по мнению Олега Ковалева, именно сейчас — идеальное время для смены регионального лидера. В этот же день президент Владимир Путин принял отставку Олега Ковалева и назначил врио губернатора Николая Любимова, который был до этого депутатом Госдумы.

Эксперты отмечают, что отставок от нового губернатора все-таки стоит ожидать. Кроме некоторых чиновников областного правительства, по данным СМИ, увольнение грозит и главе Рязани.

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