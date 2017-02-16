Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Губернатор Ленобласти стал видеоблогером

Политика
Александр Дрозденко завел канал на YouTube
Канал Дрозденко на YouTube (скриншот)
Иллюстрация: Youtube.com
Канал Дрозденко на YouTube (скриншот)

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 16 февраля 2017, 12:21 — REGNUM  Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запустил свой канал на хостинге YouTube, куда выложено уже два видеоролика. Канал является официальным, подтвердили сегодня, 16 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Для главы региона, как он сам пояснил в своем первом видеопослании, видеоблог является возможностью донести до жителей региона неискаженную позицию.

«Зачастую, просматривая социальные форумы, статьи, сайты, мы уже сами начинаем ставить под сомнение полученную информацию, потому что ее очень много. Нередко общественное мнение и информповод формирует всего один человек. И не всегда мы можем понимать, верно ли его мнение, правильно ли он и непредвзято трактует то или иное событие. Я хотел бы иметь возможность высказаться напрямую, без посредников, по тем вопросам, которые находятся в моей компетенции, которые волнуют жителей Ленинградской области», — сказал Александр Дрозденко.

Ожидается, что в блоге будут и прямые включения с правительственных мероприятий, комментарии по строительству различных объектов, финансовые решения правительства и прочие ответы на волнующие жителей региона вопросы. Так, на страничке Александра Дрозденко уже появился ролик со встречи с депутатами по проведению ремонта региональных дорог.

Отметим, у Александра Дрозденко нет других аккаунтов в соцсетях, однако он неоднократно заявлял, что мониторит соцсети, черпая информацию о вопросах, волнующих жителей области.

Добавим, что аккаунты в социальных сетях имеют многие политики, включая премьер-министра России Дмитрия Медведева.

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