Уральский полпред не пойдёт в губернаторы Свердловской области

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских не рассматривает своё участие на выборах губернатора Свердловской области в качестве кандидата. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С 18 мая 2012 года у меня есть поручение главы государства работать его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Других поручений не имею», — заявил полпред. Он также выразил надежду, что предстоящие выборы губернатора Свердловской области пройдут без нарушений.

Также Игорь Холманских сообщил, что уже сейчас идёт определённая подготовка к выборам президента России. В частности он подчеркнул, что аппарат полномочного представителя будет внимательно наблюдать за ходом выборов в марте и сентябре текущего года. По его словам есть вопросы к избиркомам, так как сбои КОИБов, которые работают раз в году — недопустимы. Игорь Холманских уверен, что должна быть возложена персональная ответственность на тех, кто будет отвечать за работу средств электронного учёта бюллетеней.

Напомним, что выборы губернатора Свердловской области пройдут в сентябре 2017 года. Одним из потенциальных кандидатов считается действующий губернатор Евгений Куйвашев. Также эксперты называют возможные кандидатуры главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и лидера уральских эсеров Александра Буркова.