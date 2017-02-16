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Асад: Взятие Алеппо — важный шаг

Политика
22 декабря 2016 г. армия Сирии заявила, что взяла под полный контроль город Алеппо
Сирия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 16 февраля 2017, 12:10 — REGNUM  Освобождение города Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) является важным шагом на пути к миру в Сирии, однако это не говорит о полной победе над членами незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью французской радиостанции Europe 1.

«Это очень важный шаг (взятие Алеппо) на пути, который будет вести нас к полной ликвидации терроризма в стране, — говорит Асад. — Но я думаю, что это будет долгий путь».

Глава Сирии добавил, что Вооруженным силам страны еще необходимо ликвидировать террористов в других регионах Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 г. армия Сирии заявила, что взяла под полный контроль город Алеппо после того, как последние члены НВФ были выпущены по специально предоставленному коридору.

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