Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»

Киев, , 12:02 — REGNUM В ночь с 15 на 16 февраля в Донбассе резко активизировались артобстрелы с применением РСЗО «Град», артиллерии калибров 122 и 152 мм. Донецкое и Мариупольское направления остаются наиболее горячими точками региона. Данную информацию 16 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО» и источник в Народной милиции ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам источника в военном ведомстве ДНР, с прошлого вечера украинская армия интенсивно обстреливала позиции республиканской армии в населенных пунктах: Донецк (окрестности «Вольво-Центра» и аэропорт), Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское Новоазовского района.

«С 18:00 до 01:30 украинская армия выпустила 595 снарядов из РСЗО «Град», артиллерии калибрами 122 и 152 мм, танковых орудий, а также мин калибрами 82 и 120 мм по окрестностям «Вольво-Центра» и территории донецкого аэропорта, окраинам Ясиноватой, селам Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское Новоазовского района», — рассказал ДАН военный.

Он пояснил, что в Ясиноватой позиции ДНР были обстреляны из «Градов». При этом ДНР не сообщает о потерях.

На Луганщине войска ЛНР зафиксировали девять обстрелов со стороны ВСУ. «За сутки украинские каратели 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-мм, 82-мм минометы, БМП-2, БМП-1, ЗУ-23−2, АГС, СПГ и стрелковое оружие», — сказано в сообщении пресс-службы ЛНР.

По данным оборонного ведомства, обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Смелое, Логвиново, Сокольники, Калиново, Веселогоровка и Калиновка. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 16 февраля пресс-служба штаба «АТО» информирует, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 49 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Отмечается, что на Мариупольском направлении из минометов и БМП войска ДНР обстреливали позиции ВСУ в Водяном. Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в Широкино, Гнутово, Водяном и Павлополе. «По Новотроицкому огонь вел снайпер», — уточнили в штабе.

По данным пресс-службы, на Донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов обстреляны украинские позиции в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов — в Зайцево и Песках.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов были обстреляны Крымское, Новоалександровка и Новозвановка. Снайпер ДНР вел огонь по позициям ВСУ вблизи Лобачева.

Напомним, с 10 февраля 2017 года на Донетчине противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР продолжает выявлять наличие тяжелого вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения и скрытую переброску новых сил. «Так, отмечается местонахождение вооружения в районе населенных пунктов Новгородское, 6 км до линии соприкосновения, трех 120-мм минометов; Кураховки, 13 км до линии соприкосновения, двух 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». В районе Новоукраинки, 28 км до линии соприкосновения, выявлено четыре РСЗО «Град», в районе Красногоровки, 3 км до линии соприкосновения, три 122-мм САУ «Гвоздика» и до 70 человек личного состава. В Чермалыке (Заможное), в зоне ответственности 501 об МП 36 обр МП, проводятся мероприятия по скрытому перемещению военной техники к линии соприкосновения с попытками соблюсти требования маскировки», — добавил Басурин.