ВВС Пакистана получили 16 новых истребителей
Исламабад занимается перевооружением своего воздушного флота, чтобы выдержать гонку вооружения с Индией
Исламабад, 16 февраля 2017, 12:00 — REGNUM ВВС Пакистана получили 16 новых истребителей JF-17 Thunder в рамках программы по запланированной модернизации ВВС, сообщает Anadolu.
Пополнение авиапарка страны является частью программы по модернизации ВВС, направленной на повышение боевого потенциала Исламабада в противостоянии Индии. При этом, ВВС Индии насчитывают более 2 тыс. самолетов, в то время как Пакистан располагает порядка 920 самолетами и вертолетами.
На вооружении Пакистана уже находится 70 истребителей JF-17s, серийное производство которых началось в 2009 году. Кроме того, Исламабад планирует закупить четыре вертолета Ми-35 российского производства. Как ожидается, сделка состоится в этом году.
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