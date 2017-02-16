Власти Франции объявят результаты предварительного следствия по делу Фийона
Париж, 16 февраля 2017, 11:55 — REGNUM
Отдел прокуратуры Франции по финансовым делам объявит 16 февраля результаты предварительного расследования по делу о якобы фиктивном трудоустройстве бывшим премьер-министром страны Франсуа Фийоном своей супруги, заявил источник, близкий к следствию. Об этом сообщает Reuters.
Перед французским обвинением теперь стоит ряд возможных сценариев, в частности прекращение дела, продолжение следствия или передача его в суд.
Напомним, коррупционный скандал с участием Пенелопы Фийон разгорелся после того, как во французских СМИ появилась информация, что её муж — кандидат на пост главы Елисейского дворца — трудоустроил её на государственных должностях. Само по себе такое трудоустройство не запрещается законодательством страны, за исключением случаев, когда оно носит фиктивный характер.
Скандал уже стоил Фийону лидерства в президентской гонке. Более того, появились слухи о том, что его партия стремится заменить его другим кандидатом.
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