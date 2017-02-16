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Генштаб Турции не подтвердил полного освобождения Эль-Баба от ИГ

Политика
В сирийском городе всё ещё идут бои

Анкара, 16 февраля 2017, 11:53 — REGNUM  

Информацию о полном освобождении города Эль-Баба (Сирия) от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была распространена турецкими СМИ, не подтвердили в Генеральном штабе Турции, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что территория Эль-Баба в основном контролируется турецкими войсками, но не весь город. В Эль-Бабе идут бои.

В Генштабе отметили, что за минувшие сутки убиты 15 террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, с 29 ноября в Сирии Турция проводит операцию «Щит Евфрата» по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В день начала операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция нацелена не только против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и против сирийских курдов и президента Сирии Башара Асада.

Читайте подробнее: Эрдоган: Турецкая армия вошла в Сирию, чтобы свергнуть Асада

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что большая часть Эль-Баба находится под контролем турецких военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Турции: Большая часть Эль-Баба взята

Ранее СМИ Турции сообщили, что Эль-Баб полностью освобождён от террористов. Информацию якобы распространил глава турецкого генштаба Хулуси Акар.

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Турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии
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