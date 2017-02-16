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Депутат думы Великого Новгорода от КПРФ сложил полномочия из-за декларации

Политика
Прокуратура Великого Новгорода нашла в декларации депутата неполные сведения

Великий Новгород, 16 февраля 2017, 11:53 — REGNUM  Депутат думы Великого Новгорода Александр Ефимов (КПРФ) досрочно сложил полномочия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании городского парламента депутаты рассмотрели его заявление — полномочия депутата будут считаться прекращёнными с 23 января 2017 года.

Ефимов также выведен из состава постоянной думской комиссии по городскому хозяйству.

При этом в ходе рассмотрения дальнейших вопросов повестки дня выяснилось, что депутат оставил свой пост по требованию прокуратуры в связи с неполными сведениями, выявленными в его декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

Вице-спикер гордумы Константин Демидов пояснил, что представление прокурора было внесено в думу Великого Новгороде ещё 9 января. По его словам, некорректными сведения о доходах были обнаружены у трёх депутатов. Помимо Ефимова, упоминались депутаты-единороссы Вадим Маяцкий и Игорь Авдеев, у которых «были допущены технические ошибки при заполнении форм».

Демидов заявил, что Ефимов покинул ряды городских депутатов по собственному желанию, поэтому никаких мер к нему применяться не будет.

Чтобы избежать технических ошибок в декларациях, в марте в думе Великого Новгорода намерены провести обучающий семинар.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, по данным на 9 декабря 2016 года, в регионе из-за недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год были досрочно прекращены полномочия 27 депутатов представительных органов местного самоуправления.

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