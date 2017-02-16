Митинг памяти Немцова пройдет в Петербурге 26 февраля

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Митинг памяти политика Бориса Немцова состоится в Петербурге 26 февраля. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил сопредседатель петербургского отделения партии ПАРНАС Андрей Пивоваров.

По его словам, власти города согласовали мероприятие, но только в формате митинга на Марсовом поле. «Друзья, акция в Петербурге согласована. Как и в прошлом году, Смольный согласовал нам лишь проведение митинга на Марсовом поле, но до места проведения мы все традиционно пойдем от станции метро «Горьковская», — заявил Пивоваров. Напомним, в аналогичном формате акция проходила и в 2016 году.

Марш памяти Немцова планируется и в Москве 26 февраля, прошлогодняя акция в столице собрала около 24 тыс. человек, в Петербурге — около 2 тыс. участников. Тогда петербуржцы тоже прибывали на «Горьковскую», но их было слишком много, чтобы успеть добраться до Марсова поля вовремя, так что митинг начался с опозданием.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре столицы на Большом Москворецком мосту. Все предполагаемые исполнители этого убийства — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — арестованы и обвиняются по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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