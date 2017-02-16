ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей

Москва, , 11:38 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с суицидами детей, направлен в Верховный суд и правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Законопроектом вводится уголовная ответственность за склонение (уговорами, подкупом, обманом) несовершеннолетних к самоубийству, за содействие подросткам в совершении суицида (предоставление орудий, средств совершения самоубийства), для организаторов так называемых «групп смерти» и игр суицидальной тематики, таких как «Беги или умри» и других.

Преступлением также признается вовлечение взрослыми несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность, например, зацепинг.

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Законопроектом устанавливаются обязанность Роскомнадзора сообщать в МВД об обнаружении запрещенного контента для проведения доследственной проверки, а значит, оперативного пресечения преступной деятельности для спасения жизни детей. Кроме того, предложены другие меры профилактического характера.

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В Госдуме констатируют появление новых форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения. «Эти формы не охватываются действующими составами УК РФ, они не прогнозировались наукой, не были своевременно оценены криминологами и по факту приняли широкий масштаб, оказавшись вне уголовно-правовой оценки, а, значит, и вне мероприятий правоохранительных органов по выявлению организаторов и своевременному пресечению их действий, а также защите потерпевших», — говорит Яровая, отметив, что рабочей группой подготовлены комплексные меры уголовно-правового характера и профилактики суицида несовершеннолетних.

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