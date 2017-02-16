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Четверо служащих псковского Ространснадзора утаили сведения о своих авто

Политика
Всего недостоверные сведения в декларациях были обнаружены у 19 служащих ведомства

Псков, 16 февраля 2017, 11:32 — REGNUM  У 19 служащих управления государственного автодорожного надзора по Псковской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ростанснадзор) прокуратура выявила недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, чиновниками были сокрыты сведения о суммах и источниках получения дохода, наличие в собственности объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Так, один из служащих «забыл» о доходе по предыдущему месту работы в сумме 165 тысяч рублей, другой не указал в декларации принадлежащий ему на праве собственности земельный участок. «Четыре лица не представили сведения об имеющихся у них транспортных средствах», — сообщили в прокуратуре региона.

В адрес начальника управления было внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, 14 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего в 2016 году прокуратурой Псковской области было выявлено более 600 таких нарушений закона, 125 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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