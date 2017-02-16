В Пекине отказались комментировать информацию об охране Ким Чен Нама
Пекин, 16 февраля 2017, 11:31 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан не прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что Китай в течение долгих лет предоставлял личную охрану убитому старшему брату Ким Чен Ына Ким Чен Наму.
«Я не располагаю информацией по данному вопросу», — ответил пресс-секретарь МИД КНР на вопрос одного из журналистов о возможной защите Ким Чен Нама сотрудниками китайских спецслужб.
Китайский дипломат добавил, что Пекин пристально следит за развитием ситуации с убийством старшего брата северокорейского лидера, пишет «Чжунго жибао».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Малайзии задержали женщину, путешествующую с документами Вьетнама, в связи со смертью сводного брата главы КНДР Ким Чен Нама.
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