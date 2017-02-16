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Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»

Политика
Губернатору Дрозденко не понравилось, что городские власти подсчитывают нагрузку на соцобъекты Петербурга от пользования жителями Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 16 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  Правительство Ленинградской области подготовит карту экологической нагрузки со стороны жителей и предприятий Санкт-Петербурга на природный исторический ландшафт Ленобласти в случае, если городские власти продолжат подсчитывать нагрузку на социальные объекты Петербурга со стороны жителей области. Такое заявление сделал сегодня, 16 февраля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе заседания областного правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главный архитектор Ленобласти Евгений Домрачев сообщил, что на последнем заседании градсовета в Петербурге ему «резануло слух, что город, по поручению соответствующих ведомств, начал готовить «температурную карту» пользования жителями Ленинградской области социальными объектами Санкт-Петербурга». Эта информация подчиненного возмутила губернатора.

«Мы официально делаем предупреждение городу, что если они будут готовить такую температурную карту, мы сделаем температурную карту экологической нагрузки горожан и предприятий Санкт-Петербурга на природный исторический ландшафт Ленинградской области. Все-таки баланс не в пользу города», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он напомнил, что с мая по сентябрь миллионы петербуржцев выезжают на отдых в Ленинградскую область, «при этом никогда даже полмиллиона жителей области не бывает в Петербурге». «Поэтому, кто кому какую нагрузку дает? <…> Не надо идти в ту сторону, в которую не надо идти. Есть дорога, которая ведет за горизонт, а есть дорога, которая ведет в тупик», — отметил Дрозденко.

Глава Ленобласти добавил, что власти Петербурга еще могли бы высказывать претензии, если бы область не строила социальные объекты. Однако, по его словам, на сегодняшний день 47-й регион входит в четверку лучших субъектов РФ по темпу строительства социальных объектов (в квадратных метрах).

«Посмотрите, кто приезжает к нам и покупает жилье <…> В основном это молодые семьи или пожилые люди, которых молодые расселяют из Петербурга на нашу территорию. Наших там вообще не так много, есть еще северяне, военные. А что, это не жители Российской Федерации, что ли? Мы сейчас начнем делить между Петербургом, кто приехал с Мурманска, Забайкалья, Дальнего Востока? Мы так точно договоримся не до того, до чего надо», — недоумевал Дрозденко.

По словам Евгения Домрачева, согласно статистике ведущих стройкомпаний, примерно 5% жилья на приграничных территориях в 47-м регионе покупают жители Ленинградской области, 20% — жители других регионов России, от 70% до 75% — жители Санкт-Петербурга. Примерно треть регистрируются на новом месте, две трети по регистрации остаются жителями Санкт-Петербурга.

Добавим, что о ходе подготовки концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая ляжет в основу градостроительной политики регионов, отчитался сегодня глава областного комитета по архитектуре и градостроительству Евгений Домрачев. Соглашение, которое оговаривает развитие примыкающих к Петербургу районов (Выборгского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, частично Волосовского), будет в ближайшее время подписано обоими субъектами.

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Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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