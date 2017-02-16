ФБР просят предоставить отчет о беседе Флинна и Кисляка

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в ночь на 14 февраля 2017 г

Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Американские сенаторы Чак Грассли и Дайана Файнштейн попросили спецслужбы США предоставить им стенограмму и отчет по перехваченным переговорам бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, RT.

«Мы запрашиваем копии стенограмм перехваченных звонков господина Флинна и отчет Федерального бюро расследований (ФБР) об этих звонках, на который ссылаются СМИ», — говорится в заявлении сенаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в ночь на 14 февраля 2017 г. Поводом для отставки стала встреча Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Свое решение Флинн мотивировал тем, что не полностью проинформировал вице-президента США Майка Пенса и других о своих разговорах с послом РФ.

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