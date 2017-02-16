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«Парламентарии лишают Трампа возможности принимать самостоятельные решения»

Политика
Указам бывшего президента США Барака Обамы о введении санкций против России придается сила законов, для их отмены потребуется согласие Конгресса

Москва, 16 февраля 2017, 11:11 — REGNUM  Законопроектом, запрещающим президенту США Дональду Трампу отменять санкции, американские парламентарии не способствуют возобновлению разумного диалога с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Своими законодательными инициативами американские парламентарии не способствуют возобновлению разумного диалога с Россией для решения глобальных задач и все больше раскалывают собственное общество», — отметил депутат.

По его словам, американские сенаторы и конгрессмены зациклились на противостоянии России. «И не могут расстаться с мыслью о необходимости продолжать попытки давить на нашу страну, намереваясь лишить нового президента США возможности принимать самостоятельные решения в международной политике и наших двусторонних отношениях», — сказал Железняк, отметив, что «мудрой и эффективной такую политику никак не назовешь».

Группа сенаторов и членов палаты представителей Конгресса внесли в обе палаты идентичный текст законопроекта о контроле за возможной отменой санкций. Так, следует из документов, для отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра в 120 дней. Если Конгресс не примет запрещающую резолюцию, президент сможет предпринять соответствующие действия. Кроме того, указам бывшего президента США Барака Обамы о введении санкций против России придается сила законов. Для их отмены потребуется согласие Конгресса.

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