Аваков назвал последствия «агрессии Путина» для РФ и ЕС

Берлин, , 11:10 — REGNUM Российское государство ожидает катастрофа в случае открытого вторжения на Украину: потери страны достигнут десятков тысяч человек. Однако «достанется» и Европе — регион захлестнут толпы беженцев, заявил в интервью изданию Die Welt глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, украинские граждане намерены дать отпор «агрессии Путина» в том случае, если западные государства предоставят Москве свободу действий. Ввод российских войск на Украину приведет к огромному числу жертв, более того, он грозит обернуться для страны потерей независимости и даже прекращением существования как государства. Однако Россия при этом так же вряд ли справится с катастрофическими последствиями, предостерегает Аваков.

«Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых», — сказал он и добавил, что в украинской армии — 250 тыс. солдат, а Национальная гвардия насчитывает еще 130 тыс. полицейских, пограничников и бойцов.

Для Евросоюза масштабный конфликт России и Украины грозит очередным миграционным кризисом. По мнению Авакова, на границе региона появятся территории, править которыми будет «хорошо вооружённый марионеточный режим России», при этом толпы беженцев будут стремиться в страны ЕС.

«В этом конфликте Европа не имеет права выступать на стороне России», — подытожил Аваков.

Ранее командование ДНР заявило о концентрации киевскими силовиками тяжелого вооружения в Донбассе. Спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские ВС ведут перегруппировку сил и подтягивают к фронту гаубицы Д-30, минометы, военную технику и боеприпасы.

Обстановка в Донбассе накалилась 29 января, когда киевские силовики предприняли несколько попыток наступления в районе Донецка. В частности они применили против мирных граждан оружие массового поражения — тактические ракетные комплексы «Точка-У».

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