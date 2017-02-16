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«Господам из Пентагона пора оставить устаревшую привычку»

Политика
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что выстраивать партнерские отношения с Россией странам НАТО необходимо с позиции силы

Москва, 16 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  Словесные атаки и желание американских ястребов говорить с «позиции силы» с Россией — абсолютно бесперспективное занятие. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя высказывание главы Пентагона.

«Господам из Пентагона пора оставить устаревшую привычку навязывать свои правила и пытаться управлять мировыми процессами. Бравада вашингтонских ястребов все меньше поддержки находит уже и в Европе», — отметил парламентарий.

По его мнению, безответственное бряцание оружием на границах с Россией становится навязчивой идеей НАТОвских пропагандистов. «Не демонстрируя значимых успехов в борьбе с настоящими врагами, они выдумывают себе мнимого и доблестно на словах ему противостоят», — говорит Железняк.

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что выстраивать партнерские отношения с Россией странам НАТО необходимо с позиции силы. Соответствующее заявление, как сообщило агентство Bloomberg, Мэттис сделал на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы, — сказал глава Пентагона. — Мы не готовы, однако, отказаться от ценностей альянса и позволить России своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков – о «позиции силы» Пентагона: «Непродуманная формула»

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