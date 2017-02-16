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WSJ: Разведка США скрыла секретные данные от Трампа

Политика
«Сотрудники разведывательных служб страны утаили от президента Трампа важную информацию»

Вашингтон, 16 февраля 2017, 10:59 — REGNUM  Представители спецслужб США не предоставляли главе Белого дома Дональду Трампу некоторые секретные разведывательные данные. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, знакомых с ситуацией.

«Сотрудники разведывательных служб страны утаили от президента Трампа важную информацию, поскольку они озабочены тем, что она может быть скомпрометирована или просочится в СМИ», — говорится в сообщении.

В частности, по словам источников издания, речь идет о том, с помощью каких средств ведется слежка за иностранными государствами. Опасения сотрудников спецслужб США также были связаны с явной симпатией Трампа к Российской Федерации и лично к президенту Владимиру Путину.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщило, что якобы в их распоряжении есть перехваченные телефонные звонки членов предвыборного штаба Трампа с высокопоставленными сотрудниками разведки РФ. Источники издания утверждают, что звонки были сделаны еще до президентских выборов.

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