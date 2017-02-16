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Пушков: «Фэллона надо сделать министром «информационной обороны» Британии»

Политика
«Подлодки у него не плавают»

Москва, 16 февраля 2017, 10:53 — REGNUM  Британскому руководству следовало бы назначить министра обороны Великобритании Майкла Фэллона министром «информационной обороны»: ВМС страны находятся не в лучшем виде, но есть энергия для борьбы с «российской пропагандой». Об этом сообщил член Совфеда Алексей Пушков («Единая Россия») в своём Twitter.

Комментируя заявление, которое сделал Фэллон по поводу опасности «российской пропаганды, дестабилизирующей Запад и разобщающей НАТО», Пушков напомнил о недавней информации, согласно которой основная часть британских подводных лодок с крылатыми ракетами «Томагавк» находится в нерабочем состоянии.

«Фэллону бы стать министром «информационной обороны». Подлодки у него не плавают, зато полно мыслей, как бороться с РТ и агентством «Спутник», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фэллон в интервью телеканалу Sky News заявил об опасности России для Великобритании, НАТО и Запада в целом. Она — одна из угроз, наряду с терроризмом и кибератаками.

Фэллон осветил такие аспекты «российской агрессии» как пропаганда и кибератаки в период выборов (упоминались выборы в Болгарии, Франции, Германии и «даже в США»).

«Имеются утверждения о российском вмешательстве в целую серию выборов: от Болгарии и прямо до самих Соединённых Штатов», — сказал британец.

По словам британского министра обороны, российская пропаганда опасна для Запада как дестабилизирующий фактор. «Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у неё есть в Великобритании, и через новостные агентства у неё есть влияние на Великобританию», — заявил политик.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минобороны Британии: «Россия добивается разобщения НАТО»

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