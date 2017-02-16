Шойгу о словах Мэттиса: Говорить с РФ с позиции силы — бесперспективно
Москва, 16 февраля 2017, 10:46 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о необходимости вести разговор с Россией «с позиции силы». Москва ждет разъяснений, говорится в сообщении ведомства.
«Попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны», — говорится в заявлении Шойгу. Он отметил, что Минобороны РФ готово к восстановлению военного сотрудничества с Пентагоном.
Ожидается, что разъяснения по заявлению главы Пентагона будут даны на встрече начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом.
Ранее в ходе выступления перед министрами обороны стран НАТО Мэттис заявил, что США отрыты для «партнерских отношений» с Москвой, однако вести переговоры следует «с позиции силы».
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