Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
Москва, 16 февраля 2017, 10:44 — REGNUM Россия готова к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.
Таким образом Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы».
«Сегодня, 16 февраля, в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждём разъяснений позиции Пентагона», —отметил Шойгу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы. Несмотря на попытки взаимодействовать с Москвой, НАТО должно быть готово защитить себя в случае, если «Россия захочет действовать вопреки международному праву», — добавил он.
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