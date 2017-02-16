Оппозиция Черногории: «Мы находимся на грани гражданских столкновений»

Подгорица, , 10:41 — REGNUM Черногория стоит на грани величайшего кризиса, который когда-либо охватывал страну. Об этом, как передает ТАСС, сообщил один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ) Андрий Мандич, комментируя решение верховного прокурора Черногории Ивицы Станковича не применять арест к лидерам черногорской оппозиции.

«Это был, возможно, последний момент перед величайшим кризисом, который когда-либо охватывал Черногорию, — говорит Мандич. — Я считаю, что мы находимся на грани гражданских столкновений, когда верховный прокурор вмешался».

Ранее парламент Черногории по запросу спецпрокуратуры страны снял депутатскую неприкосновенность с лидеров оппозиции, которые выступают против вступления страны в НАТО и за ее сближение с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что 24 страны-члена НАТО уже ратифицировали протокол о вступлении Черногории в военный блок.

«Мы работаем над процессом ратификации, — сказал тогда Столтенберг. — Необходимо, чтобы он был ратифицирован 28 парламентами».

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