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Министры юстиции Эстонии и Польши обсудили «преступления коммунизма»

Политика
Страны согласны, что работы экспертов по «подсчету ущерба» и подготовке выставления счета надо продолжить

Таллин, 16 февраля 2017, 10:41 — REGNUM  Министры юстиции Эстонии и Польши на встрече в Варшаве 15 февраля обсудили вопросы изучения «преступлений коммунистических режимов» и приоритетов Эстонии в юридической сфере во время председательства страны в Евросоюзе с лета 2017 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 февраля, сообщили в Министерстве юстиции Эстонии, отметив, что глава ведомства, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Урмас Рейнсалу и его польский коллега Збигнев Зёбро признали важной совместную работу по расследованию преступлений коммунизма.

По словам Рейнсалу, «работа экспертов двух стран должна продолжаться по ясному плану и дальше». Он напомнил, что 23 августа 2015 года в Таллине представители министерств юстиции восьми стран Восточной и Центральной Европы (Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Грузия) утвердили совместные действия в данном вопросе и обязались организовать соответствующие группы экспертов.

Говоря о приоритетах в юридической сфере Эстонии как председателя Евросоюза, Урмсалу сообщил, что приоритетом остается соблюдение законности, вопросы обеспечения безопасности и единого рынка в рамках законодательства ЕС. Также Эстония будет заниматься вопросами, связанными с развитием электронной правовой среды (eJustice). Польских министр выразил поддержку планам Эстонии.

Напомним, 21 августа 2016 года эксперты из Эстонии и Латвии обсудили в Министерстве юстиции Эстонии за круглым столом «размер ущерба от советской оккупации» и наметили дальнейшие действия. Новое правительство Эстонии пока никак не комментирует инициативы министра юстиции от партии националистов, в то время как прежнее правительство в лице правящей праволиберальной Реформистской партии планы Урмаса Рейнсалу раскритиковало и дистанцировалось от них. В то же время к «антикоммунистическому пакту» восьми министров юстиции Европы готовы присоединиться Болгария и Румыния.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария и Румыния поддержали идею расследования «преступлений коммунизма»

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