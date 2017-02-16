Операция спецслужб Пакистана стала ответной мерой на активизацию на этой неделе боевиков «Талибана"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Исламабад, , 10:36 — REGNUM Силы безопасности Пакистана в ходе рейда ликвидировали шестерых боевиков движения «Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Пенджаб, сообщает Associated Press.

Рейд прошел в центральном районе города Ханевал, по данным разведки, ликвидированное подполье готовилось провести очередной террористический акт.

Спецоперация была проведена по горячим следам после серии взрывов, осуществленных «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на этой неделе. Они стали новым витком в конфликте, после трехмесячного затишья.

Напомним, в течение этой недели боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию терактов, в ходе которых погибли 19 человек.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде пуштунов Афганистана, однако оно распространилось за пределы этой страны, на севере Пакистана боевики также проявляют серьезную активность.