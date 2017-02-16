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Минус 12: Ряды депутатов гордумы Волгограда поредеют

Политика
Депутатский корпус планируется сократить на четверть

Волгоград, 16 февраля 2017, 10:34 — REGNUM  Численность депутатского корпуса городской думы Волгограда претерпит изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 16 февраля, предполагается, что со следующего созыва представительный орган власти будет состоять не из 48и народных избранников, а из 36-ти. Соответствующие поправки в Устав города уже начали готовить.

Согласно закону, при численности населения муниципального образования свыше 500 тыс. человек в думе города не может быть менее 35 депутатов. В случае с Волгоградом предложено предусмотреть общую численность народных избранников в 36 человек. Как пояснил глава города Андрей Косолапов, это связано с тем, выборы в Волгоградскую городскую думу проходят по смешанной системе — округ представляют депутат-одномандатник и депутат от политической партии. В этом случае 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, 12 депутатов — от политических партий.

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В гордуме Волгограда радикально сократили число замов и комитетов

Однако, прежде чем изменения в устав города-героя будут внесены, они в обязательном порядке должны пройти публичные слушания, затем проект решения рассмотрят в комитетах и окончательно примут на заседании гордумы. Принятое решение о внесении изменений в устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе Минюста России и будет применяться после истечения срока полномочий действующего состава депутатского корпуса.

В настоящее время городскую Думу представляют 48 депутатов. Сокращение численности депутатов позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезные изменения структура городской думы Волгограда претерпела весной 2015 года. Кардинально было урезано количество заместителей мэра города и число комитетов. Вместо девяти у главы Волгограда осталось только два заместителя, а из 17-ти ранее существовавших комитетов остались только 10.

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Изменения в структурах власти субъектов РФ
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