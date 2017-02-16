Пушков – о «позиции силы» Пентагона: «Непродуманная формула»

Как быть с Сирией?

Москва, , 10:31 — REGNUM Пентагон, предложивший вести политический диалог с Москвой «с позиции силы», выдвигает непродуманную стратегию, не беря в расчёт Сирию, в которой у США нет сильных позиций. Об этом сообщил член Совфеда Алексей Пушков («Единая Россия») в своём Twitter.

Комментируя заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса, которое тот сделал на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Пушков указал на слабое место предлагаемой позиции. «Мэттис призвал вести переговоры с Россией «с позиции силы». Но не пояснил, что как быть с Сирией, где у США нет силы. Непродуманная формула», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая перед министрами обороны стран НАТО, Мэттис заявил об «открытости США для восстановления партнёрских отношений с Москвой», но переговоры должны вестись «с позиции силы». Надо смотреть на эти отношения реалистично, считает американский министр.

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Стоит отметить, что Пентагон заявил о возможности временно направить в Сирию регулярные войска — для борьбы с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Окончательное решение остаётся за американским президентом.

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