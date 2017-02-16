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Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство

Политика
В «Единой России» не знали о наличии у Марии Максаковой гражданства Германии, так как при вступлении в партию она скрыла этот факт. Об этом сообщил секретарь Московского отделения «Единой России» Андрей Метельский

Москва, 16 февраля 2017, 10:20 — REGNUM  В среду, 15 февраля, в интервью изданию «Медуза» бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что наряду с российским сохранила и немецкое гражданство, так как родилась в Германии. При этом, по ее словам, в «Единой России» знали об этом обстоятельстве и, когда Мария Максакова прошла в Госдуму VI созыва, хотели, чтобы она отказалась от второго гражданства

«Фактически это был обман, потому что она нигде не указывала, что имеет второе гражданство», — цитирует ТАСС слова секретаря Московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, — Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то еще образом».

Андрей Метельский назвал ситуацию «не очень красивой». «То, что было сделано, — это, действительно, некрасиво, на мой взгляд, наверное, это не очень достойно оперной певицы», — отметил политик.

Глава московского отделения напомнил, что Мария Максакова вступала в «Единую Россию» в Московском отделении партии. «В силу того, что она жила и работала в Москве, мы ее и принимали», — подчеркнул он. По словам Андрея Метельского, Марию Максакову исключат из «Единой России».

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — подчеркнул Андрей Метельский.

В свою очередь секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов написал на своей странице в социальной сети, комментируя сложившуюся ситуацию: «Сегодня в своих интервью она (Мария Максакова — ИА REGNUM ) сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь».

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